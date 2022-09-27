20-22 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen 13 Yaşaltı Badminton Bursa İl Birinciliği’nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, yine başarılı sonuçlara imza attı.

20-22 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen 13 Yaşaltı Badminton Bursa İl Birinciliği’nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, yine başarılı sonuçlara imza attı.

Başkan Yılmaz, Tece Polisevine düzenlenen saldırıyı kınadı Başkan Yılmaz, Tece Polisevine düzenlenen saldırıyı kınadı

Gürsu Sporcu Fabrikası’nda gerçekleştirilen organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyesporbadmintoncuları, 4 madalya kazandılar. Büyük heyecanın yaşandığı İl Birinciliği’nde Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Efe Kağan Aşık tek erkeklerde birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Organizasyonda ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Metehan Selim Dönmez-Efe Kağan Aşık ikilisi çift erkeklerde ve Metehan Selim Dönmez de karışık çiftlerde birinci olmayı başardı.