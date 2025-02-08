Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor 15. haftada sahasında Üsküdar Belediyespor’u 28-27 mağlup etti.BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 14 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 2. sırada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 14 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi ile 5. sırada yer alan rakibiyle Üçevler Spor Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında 28-25 mağlup ettiği rakibi karşısında maça tutuk başladı. 15. dakikayı 7-3 geride geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, 19'da skora denge getirdi: 8-8. Bursa Büyükşehir Belediyespor, 27. dakikada 12-11'lik skorla maçta ilk kez öne geçerken, devre 14-14 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarının başında üstünlüğü yakalayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, farkı açma fırsatlarını kullanamadı. İlerleyen bölümde yine geriye düşen Bursa Büyükşehir Belediyespor, 47. dakikayı 21-20 geride geçti. 50’de farkın 3 sayıya (20-23) çıkmasına engel olamayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, etkili savunmasıyla skora denge getirdi. Mücadelenin 27. dakikasında 27-26 üstünlüğü yakalayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 29’da farkı 2 sayıya (28-26) çıkarırken, karşılaşmadan da 28-27 galip ayrıldı.