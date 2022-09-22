2022-2023 voleybol sezonu AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan yarın başlıyor. Organizasyonda Ankara’da gerçekleştirilecek A Grubu’nda mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor da ilk maçında 23 Eylül 2022 Cuma günü (yarın) saat 17.00’de Altekma ile karşılaşacak.

2022-2023 voleybol sezonu AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan yarın başlıyor. Organizasyonda Ankara’da gerçekleştirilecek A Grubu’nda mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor da ilk maçında 23 Eylül 2022 Cuma günü (yarın) saat 17.00’de Altekma ile karşılaşacak.

Başkent Voleybol Salonu’nda oynanacak grupta Fenerbahçe HDI Sigorta, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Altekma ile karşılaşacak Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk 2 sıra içinde yer alıp adını çeyrek finale yazdırmak için mücadele edecek. Bursa Büyükşehir Belediyespor, gruptaki ikinci maçında 24 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 14.00’te Hatay Büyükşehir Belediyespor, üçüncü maçında ise 25 Eylül 2022 Pazar günü saat 16.00’da Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşı karşıya gelecek.

4’erli 3 grupta oynanacak ‘Kupa Voley’ ilk turu sonunda gruplarını ilk 2 sırada bitiren ekipler adını çeyrek finale yazdıracak. Ziraat Bankkart ile Halkbank’ın da doğrudan katılacağı çeyrek final ise tek maç üzerinden oynanacak ve rakiplerini geçen 4 takım Dörtlü Finale yükselecek.