Ligde B Grubu’nda mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle 15 Ekim 2022 Cumartesi günü (yarın) saat 13.00’te Mudanya Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Gökhan Adıgüzel, İldeniz Kaygusuz hakem ikilisi yönetecek.2 grupta gerçekleştirilecek Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nde gruplarını ilk 4 sırada bitiren ekipler adını play-off’a yazdıracak. Play-off sonunda ise ilk 2 sırada yer alan ekipler adını Süper Lig’e yazdıracak.

2022-2023 sezonunda Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nde mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin ilk haftasında sahasında Cent Koleji ile karşılaşacak.

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