Ligde oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 8 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi ile 9. sırada bulunan rakibiyle Porsuk Spor Salonu’nda saat 14.00’te karşı karşıya gelecek.

Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nde başarılı bir sezon geçiren Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilkyarının son maçında 24 Aralık 2022 Cumartesi günü (yarın) deplasmanda Eskişehir Hentbol ile karşılaşacak.

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