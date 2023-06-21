AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2023-2024 transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İlk olarak iç transfer çalışmalarını yürüten Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu çerçevede Başantrenör Cemal Bora Şensoy ve takım kaptanı Gökhan Gökgöz’ün ardından Emre Batur’la da sözleşme yeniledi. Geçtiğimiz sezon da Bursa Büyükşehir Belediyespor forması giyen 1988 doğumlu ve 2.02 boyundaki orta oyuncu 2023-2024 sezonunda da Bursa Büyükşehir Belediyespor’un başarısı için ter dökecek. Tecrübeli oyuncu 2022-2023 sezonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor’da 28 maçta forma giydi.