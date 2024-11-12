Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarihi cami, külliye ve türbelerde sağlanan özel güvenlik görevlisi hizmetinin durdurulacağı iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, "Önümüzdeki süreçte kentimizin tarihsel miraslarındaki çalışmalar, Bursa’mızın turizmine katkıda bulunacak donanımlı personeller tarafından sürdürülecektir" denildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarihi cami, külliye ve türbelerdeki 82 özel güvenlik görevlisini tasarruf tedbirleri gerekçesiyle geri çekmesi iddialarını yalanladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, belediyemiz ile ilgili yapılan yanlış ve art niyetli paylaşımlara dair aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. 10 Kasım’da Bursa’mıza kazandırdığımız Atatürk heykelinin ardından yapılan paylaşımların iyi niyetli olmadığı açıktır. Atatürk heykeline dair yapılan bu yorumlar bizleri derinden üzmektedir. Atalarımıza saygı göstermek, değerlerimizi ve kültürel mirasımızı yaşatmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Ata’mızın heykelinin açılışının hemen ardından yapılan yanıltıcı paylaşımlardan biri de türbe, külliye ve camilerdeki güvenlik personelleri ile ilgilidir. Konuyla ilgili yazışmalar Eylül ayında yapılmış ancak konu bazı odaklar tarafından heykel açılışının hemen ardından gündeme getirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi gereği kurumumuzca bir çok noktada yeniden değerlendirme yapılmış, bu alanlarda verimlilik ve tasarruf sağlanması için çalışmalara başlanmıştır. Yeni turizm stratejimiz kapsamında UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan türbeler, külliyeler ve camilerde görev yapacak personeller bu hedefe uygun olarak görev alacaklardır. Önümüzdeki süreçte kentimizin tarihsel miraslarındaki çalışmalar, Bursa’mızın turizmine katkıda bulunacak donanımlı personeller tarafından sürdürülecektir. Kültürel miras alanlarımızda güvenlik zaafiyeti oluşturabilecek herhangi bir planlama söz konusu değildir. Kültür varlıklarımız ve ibadethanelerimize olan hassasiyetimiz doğrultusunda en iyi hizmeti sunma kararlılığımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Bu tür yorumları dile getiren kişileri de toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sağlamaya davet ediyoruz."