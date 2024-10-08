Bursa’nın tarihi sembollerinden biri olan Ulucamii’nin yan tarafında bulunan havuz ve Kapalı Çarşı'nın üstünde bulunan 2 katlı havuz, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak temizleniyorHERKES DUYSUN /BURSA (İGFA) - Sonbahar mevsiminden dolayı ağaçlardan düşen ve rüzgar etkisiyle yayılan yaprak ile polenlerin kirlettiği havuzlar, halk sağlığı açısından uygun hale getirilerek pırıl pırıl yapılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü temizlik çalışmaları sayesinde, Ulucamii’nin yan tarafındaki havuz ve Kapalı Çarşı’nın girişinde bulunan 2 katlı havuz kirlerinden arındırılıyor ve böylece ziyaretçiler daha temiz bir çevrede vakit geçiriyor.

BAŞKAN BOZBEY: TEMİZ ÇEVRE HERKESİN HAKKI

Çevre kirliliği konusundaki hassasiyetini sık sık dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, temiz bir çevrede yaşamanın herkesin hakkı olduğunu belirterek, sadece Belediyenin değil, toplumun da çevreye sahip çıkması gerektiğinin altını çiziyor.

“TEMİZLİKTEN ÇOK MEMNUNUZ”

Bu havuzların etrafının, hem yerli halk hem de turistler tarafından dinlenme alanı olarak kullanıldığını belirten kapalı çarşı esnafı, “Bu havuzlar, Bursa’nın sembolü oldu. Birçok kişi fotoğraf çekiliyor, çarşıdan dönenler havuzun etrafındaki banklarda oturup dinleniyor. Bu kesimlerin temizliği oldukça önemli ve Belediyenin temizlik personelleri zaten her gün buradalar, biz esnaf olarak çok memnunuz. Halkta elinden geleni yapmalı ve çöplerini çöpe atmalı, onun dışında genel temizliği zaten Belediye yapıyor.” ifadelerini kullandı.