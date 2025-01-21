Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ocak ayı ikinci toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu’nun başkanlığında yapıldı.

Gündem maddelerinin ve önergelerin görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşların haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Bu elim olayda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Yangında ihmal olup olmadığının bir an önce tespit edilmesini, varsa sorumlular hakkında gerekli işlemlerin ivedilikle yapılmasını bekliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

“BUSKİ’ye işlem yapılması manidar”

Nilüfer Çayı’nın, yıllardır kirli aktığını ifade eden Başkanvekili Gazioğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de çok sayıda söylemi ve uyarısı olduğunu dile getirdi. 2021 yılında müsilaj olayını hep birlikte yaşadıklarını anlatan Başkanvekili Gazioğlu, "O dönemin yöneticileri, Doğu Arıtma Tesisi’nin yoğun yağışlardan sonra gelen suyun önemli bir kısmını arıtamadığını tespit etmiştir. Ardından ihale yapılarak tesiste, Eylül 2022’den beri kapasite artışı çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışma Ağustos 2025 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir. Bu konuda yoğun çalışmalar gerçekleştirilmesine rağmen Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan BUSKİ hakkında asılsız ve haksız işlemler yapılması manidardır. Çalışma sürecinde yağışlı dönemlerde bu tür durumların oluşabileceği İl Müdürlüğü tarafından gayet iyi bilinmektedir. Buna rağmen ekipler özellikle yoğun yağışların ardından gelip inceleme yapmıştır. Konuyla ilgili İl Müdürlüğü ile geçmiş dönemde yapılmış yazışmalar da mevcuttur. Yapılan işlem tüm bu sürece rağmen gerçekleştirilmiştir. Hava, toprak ve sularımızı kirletenler hakkında denetim ve cezai işlem yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ndedir. Bursa’mızın her anlamda bu kirlilikle boğuştuğu bilinmekte ve kirliliğe neden olanlar hakkında defalarca çağrı yapılmasına rağmen hiçbir işlem yapılmamıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin havasını ve suyunu kirletenleri tek tek tespit etmektedir. Bu tespitlerle ilgili görüntüler de mevcuttur. Gerektiğinde bunları yayınlamaktan da imtina edilmeyecektir" dedi.

Büyükşehir’e 1.5 milyar TL’lik kesinti

Geçtiğimiz aylarda Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne 1.5 milyar TL civarında bir kesinti uygulandığını hatırlatan Başkanvekili Gazioğlu, vergileri günü gününe ödediklerini ve bu borçların geçmiş dönemden kaldığı herkesin bildiğini söyledi. Başkanvekili Gazioğlu, “Bu rakam Bursa’ya gelmiş olsaydı 4 milyar TL’yi geçen bir ekonomik değer oluşturacaktı. Ki 6 aydır da herhangi bir kredi kullanımda bulunmadığımız, mali disiplini sağlayarak öz kaynaklarımızla çalıştığımızı da bilmenizi isterim. Ayrıca geçtiğimiz yılki 25 milyar TL’lik bütçemizin 20.7 milyar TL’si gerçekleşmiştir. Piyasadaki ve vergi tahsilatındaki aksamalar bu süreçte önemli etkenlerdir” diye konuştu.