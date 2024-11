BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat merkezi Bursa’da sanayi, ticaret, turizm ve tarım arasında tercih yapılması yönünde bir beklentileri olmadığını vurgulayarak, “Bizim temel beklentimiz, Bursa’da daha planlı ve nitelikli bir sanayi yerleşimi ve gelişmiş bir altyapının oluşturulmasıdır. Bu kapsamda şehir içinde sıkışmış, plansız sanayi alanlarındaki 8 bin üretim tesisinin şehir dışına taşınması konusunu Bursa ekonomisi ve geleceğimiz açısından kritik önemde görüyoruz.” dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i konuk etti. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur, Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite Üyelerinin katıldığı istişare toplantısında Bursa ekonomisinin kalkınma ve gelecek vizyonu değerlendirildi. Yaklaşık dört saat süren toplantıda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlıkları devam eden 1/100 binlik yeni çevre düzeni planı çalışmaları da görüşüldü. Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın üretimden ticarete, sanayiden ihracata kadar her alanda Türkiye’ye değer katan, kalkınmanın öncü şehirlerinden biri olduğunu söyledi. “Bu başarının temelinde köklü sanayi ve ticaret kültürü ile girişimci profilimiz yer alıyor.” diyen Başkan Burkay, yıllar içinde değişen şehirleşme dinamiklerinin bu potansiyelin önünde engel oluşturmaya başladığına dikkati çekti. Artan kentleşme ile birlikte üretim, ticaret ve yaşam alanlarının iç içe geçmesinin, şehrin yapılanmasını sürdürülebilir olmaktan uzaklaştırdığını kaydeden Burkay, “Bugünkü buluşmamızı, Bursa’mızın mevcut ihtiyaçlarını karşılayacak ve yarının şartlarına uyum sağlayacak akıllı şehircilik yaklaşımını hayata geçirmek için önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu anlamda, toplantıya icabeti ve Odamızı ziyaretleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey’e teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Bursa ihracatta yerinde sayıyor

Bursa’nın 1960’lı yıllarda Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesinin kurulduğu şehir olduğunu hatırlatan Başkan Burkay, kentin sanayileşmede büyük bir hamlenin başlangıcını gerçekleştirdiğini vurguladı. Bursa’nın sanayileşme hamlesiyle bugün 7 bini aşkın ihracatçısı, kilogram başına 3,69 dolar ihracat değeri ve 7 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla Türkiye’nin üretim gücü ve dünyaya açılan kapısı haline geldiğini ifade eden Burkay, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugüne kadar elde edilen başarılar, yaptıklarımız çok kıymetli. Ancak önemli olan bu başarıları geleceğe taşıyabilmek. Dünyayı iyi okuyarak, Bursamızın geleceğine yön verecek strateji ve yol haritalarını şehrimizin önüne koymamız gerekiyor. Bildiğiniz üzere son yıllarda rekabet artık ülkeler değil, şehirler ve bölgeler arasında gerçekleşiyor. Bugün İngiltere ile Fransa’yı değil Londra ve Paris’i ekonomik olarak mukayese ediyoruz. Rekabet ettiğimiz şehirler yeni yatırım alanları ile ihracat performanslarında önemli artışlar gösterirken, Bursa olarak bizler maalesef yerimizde saymaya devam ediyoruz. Türkiye ihracatında ilk 10 sırada yer alan şehirlerin ihracat artışları son 5 yılda yüzde 50’lere yaklaşırken, Bursa’nın ihracatındaki artış yüzde 8 gibi sınırlı bir seviyede kaldı. Bursa’yı dünya çapında örnek bir şehir haline getirmek için yenilikçi adımlar atmaya, geleceğe yön veren projelere kararlılıkla devam etmeliyiz. Mevcut şartları geliştiremezsek, önümüzdeki 10 yılda ihracatta ilk 10 sırada yer almamız zor görünüyor.”

Plansız alanlarda 8 bin sanayi tesisi var

Bursa’daki sanayi alanlarının yüzde 50’sinin plansız alanlar olduğunu kaydeden İbrahim Burkay, BEBKA’nın yapmış olduğu araştırmaya göre kent içindeki plansız alanlarda 8 bini aşkın KOBİ’nin üretimlerini sürdürmeye çalıştığını kaydetti. Dünyanın gelişmiş ekonomilerine bakıldığında, KOBİ’lerin büyüme performanslarının ekonomik kalkınmada itici güç olduğunun görüldüğünü belirten Burkay, “Çünkü KOBİ’ler geometrik büyüme potansiyeline sahip. KOBİ’lerin altyapı ve yatırım imkanları geliştirildiğinde, üretim, satış ve ihracat hacimleri ve karlılık düzeyleri 2-3 kat artıyor. Bu meyanda KOBİ’ler için yapılacak tüm yatırımları kentimiz ve ülkemizin geleceği açısından elzem olarak görüyoruz. Bursa’nın üretim gücünü koruyup geliştirmemiz gerekiyor. Sadece üretim değil, aynı zamanda nitelikli yaşam ve ticaret alanlarıyla kentimizi yeniden şekillendirmeliyiz. Bursa’nın yüksek deprem riski taşıyan bir kent olduğunu unutmamalı, bu riski göz önünde bulundurarak çok daha dayanıklı, güvenli ve planlı bir kentleşme modeline geçmeliyiz. Bizler Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Bursa’mızın önündeki tüm bu sorunları aşmak ve geleceğe güçlü bir şehir bırakmak adına üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya hazırız.” dedi.

BTSO dönüştürücü güce sahip

Bursa’nın cesarete ve kararlılığa ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Burkay, “BTSO olarak Büyükşehir Belediyemizin tüm çalışmalarına katkı vermeye hazırız. Kent ekonomisini temsil eden, şehrini ve vatanını seven bir girişimci topluluğuyuz. Bursalılık bilinciyle çalışan, sanayiden turizme, ticaretten sağlığa kadar farklı sektörlerde 70 meslek komitemiz bulunuyor. Bizler kalkınma ile birlikte gelişmeyi de sağlamamız gerektiğine inanıyoruz. Ekonomi ile birlikte çevre, eğitim, sosyal ve kültürel her alanda sorumluluk almaya hazır bir girişimci profilimiz var. 155 meclis üyemiz ve 57 bin üyemizle her türlü katkı vermeye hazırız. BTSO’nun sadece kentimiz için değil Türkiye için de dönüştürücü gücü olan önemli bir merkez olduğunu biliyoruz. Bu yüzden mottomuz ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür.’ Bu anlayışla çalışıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyemizin, kentimizin yeni anayasası olacak 1/100 binlik yeni çevre düzeni planına da destek olacağız. Bu planın hem girişimcilerimiz hem de bu şehirde yaşayan herkesin önünü daha rahat görmelerini ve kaynaklarını verimli kullanmalarını sağlamasını temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bursa çok kıymetli bir kent

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın başlıca meselelerini değerlendirmek ve kentin geleceğine yönelik atılacak adımları değerlendirmek üzere Bursa iş dünyası ile bir araya geldiklerini söyledi. Toplantı öncesinde BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’dan Bursa ekonomisine ilişkin değerli bilgiler aldıklarını belirten Bozbey, “Bursa’nın sanayi ve ticaret anlamında vahim bir noktaya gittiğine şahit olduk. Bursa, nüfus olarak ülkemizin dördüncü büyük kenti konumunda. Coğrafi olarak Ankara, İstanbul ve İzmir’in ortasında yer alan bir kent. Dünyada rekabet ettiğimiz kentler ile mukayese ettiğimizde Bursa’nın da gerek ulaşım ağları gerekse sanayi ve ticaretiyle bir merkez olması gerekiyor. Bursa her yönüyle çok kıymetli bir kent.” dedi.

Siyasetçi değil kent yönetcisiyiz

Bursa’nın 1960’lı yıllarda başlayan sanayileşme hamlesinin kent ekonomisini ileriye taşıdığını söyleyen Bozbey, son yıllarda yoğun ve plansız göç ile birlikte plansız yapı ve sanayi oluşumunun kente olumsuz etkileri olduğunu ifade etti. Bursa’nın tüm dinamiklerinin bir araya gelerek kentin konumunu iyi değerlendirmesi ve taleplerini net bir şekilde ifade etmesi gerektiğini söyleyen Bozbey, “Bizler siyasetçi değil kent yöneticisiyiz. Sizlerden aldığımız bu yetkiyi, katılımcılık esasına dayalı bir yönetim anlayışıyla kullanıyoruz. Bursa’nın geleceğini çok önemsiyoruz. Bu anlamda çevre düzeni planı çalışmamız var. Bunu yaparken tüm sektörlerin, sanayi, tarım, turizm ve ticaretin menfaatlerini gözeterek, biri diğerine üstünlük kurmadan, çevreyi önceleyen bir anlayışla bütünleştirmek zorundayız. Geleceği inşa etmek, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Bursa için işbirliği yapmamız gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

Kentin yüzde 62’si kaçak ve dayanıksız yapılardan oluşuyor

Bursa’nın en önemli sorunlarından birinin deprem olduğunu vurgulayan Bozbey, “Kentimizin maalesef yüzde 62’si kaçak ve dayanıksız yapılardan oluşuyor. Ayrıca birçok yapı sıvılaşma riski bulunan zemin alanlarının üzerinde yer alıyor. Bu alanlarda fabrikalar da bulunuyor. Amacımız hep birlikte, kent dinamikleri olarak bir araya gelerek daha güçlü ve dirençli bir kent inşa edebilmektir. Burada sorumluluğumuz büyük. Tüm bunları dikkate alarak kentsel planlamayı yapmak zorundayız. Kentlerin yarıştığı bir dünyada bizim kent anayasasını oluştururken hep beraber en doğruyu ortaya koymamız gerekiyor. Düzensiz sanayi alanlarının düzenli bölgelere taşınması taleplerinin de farkındayız. Şu anda yapacağımız, kent anayasası dediğimiz plan gelecek 100 yılımızı şekillendirecek. Bu yüzden kent ekosistemini koruyacak bir yapıda, sürdürülebilir bir anlayışta olması gerekiyor.” diye konuştu.

Bursa’ya değer katan girişimcilere ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na çalışmaları için teşekkür eden Bozbey, kentin daha büyük hedeflere ulaşabileceğine inandığını vurguladı. Toplantıda “Bursa’nın Yeni Planlama Vizyonu” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Bozbey ayrıca iş dünyası temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Bursa’nın gelecek vizyonu ortak akılla yapılandırılmalı

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Türkiye’de üretim ve ihracatın merkezini oluşturan Bursa’nın yıllık toplam 28 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip olduğunu söyledi. Bursa’nın Türkiye’nin dünya ile entegre olmayı başarmış şehirleri arasında yer aldığını belirten Uğur, “Kentimiz, 3 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar insanın oluşturduğu pazarlara ulaşım imkânı sağlamaktadır. Bu özelliklere sahip Bursamızın küresel bir bakış açısı ve ortak akıl anlayışıyla kalkınma ve gelecek vizyonunun yenide yapılandırılması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu çerçevede Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından yürütülen yeni çevre düzeni planı çalışmalarını çok kıymetli buluyoruz. Bu planda sanayi ve ticaret alanlarının yeniden yapılandırılmasına ve sorunlarımızın çözümüne yönelik önerilerimizin dikkate alınmasını ümit ediyoruz. Kent olarak gelecek vizyonumuz olmadan geleceğe bakabilmesi mümkün değildir. Bu düşüncelerle toplantımızın; karşılıklı iyi niyet, ortak akıl ve işbirliği temelinde arzu ettiğimiz sonuç odaklı çalışmalara kapı aralamasını temenni ediyorum.” dedi.

Toplantının sonunda BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e fidan sertifikası takdim etti.