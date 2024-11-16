Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilkyarının son haftasında sahasında Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü'nü 42-29 mağlup etti.BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle haftaya 3. sırada giren Bursa Büyükşehir Belediyespor, 8 maçını da kaybeden ve son sırada bulunan rakibiyle Üçevler Spor Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleye istediği gibi başlayamasa da ilerleyen bölümde üstünlüğü yakalayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, devrenin son dakikalarında farkı açtı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmanın ilkyarısını da 18-11 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da farkı koruyan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 45. dakikayı 28-20 önde geçti. Zorlanmadığı maçtan 42-29 üstün ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, böylece 8. maçında 6. galibiyetini aldı. Ligde ilkyarı sona ererken, Bursa Büyükşehir Belediyespor, 8. hafta erteleme maçında 19 Aralık 2024 Perşembe günü deplasmanda Ortahisar Belediye ile karşılaşacak. Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ikinci yarı ise 3 Ocak 2025'te başlayacak.