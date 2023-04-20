Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni hizmet binası, ek hizmet binası ve BUSKİ’de katları tek tek gezip, personelle bayramlaştı. Gerek deprem bölgesinde gerekse Bursa’daki tüm güzel çalışmaları ekip arkadaşlarıyla birlikte hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, personele hem teşekkür etti, hem de iyi bayramlar diledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan Bayramı öncesindeki son mesai gününe personelle bayramlaşarak başladı. Yeni hizmet binasındaki tüm katları gezen Başkan Aktaş, personelle tek tek bayramlaşıp, iyi bayramlar diledi. Başkan Aktaş, yeni binanın ardından ek hizmet binası ve BUSKİ’ye de giderek tüm personelle bayramlaştı. Deprem nedeniyle bayramın bu yıl buruk yaşanacağını hatırlatan Başkan Aktaş, “Tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Öncelikle Cenabı Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri en güzel şekilde kabul eylesin. Tabii bayram her halükarda çok farklı ve çok güzel. Biz gerek şehrimizde gerekse deprem bölgesindeki tüm bu güzel çalışmaları ekip arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Ben bu güzel çalışmalarda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim” dedi.

Bayram süresince Bursalıların rahat etmesi için nöbetçi ekiplerin görev başında olacağını kaydeden Başkan Aktaş, “Yine bayramda mezarlık ziyaretlerinin düzenli bir şekilde yerine getirmesi adına ilgili birimlerimiz hazırlıklarını tamamladı. Toplu ulaşım bayramın birinci günü ücretsiz olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da birlikte yaşamış olacağız. 23 Nisan’da da ulaşım öğrencilerimize ücretiz olacak. Yine 23 Nisan’da Hayvanat Bahçemizin hem otoparkı hem de ziyaret alanı tüm halkımıza ücretsiz. Tüm halkımızın kazasız, belasız, sorunsuz, güzel bir bayram geçirmesini diliyorum” dedi.