Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, ​kısa adı FSC (Forest Stewardship Council) olan Orman Yönetim Konseyi denetimlerini tamamladı. BURSA (İGFA) - SGS Firması Baş Denetçi Bojan Duric'in liderliğinde Erdem Yeşilyurt ve Durmuş Ali Çelik'ten oluşan heyet Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında FSC Belgeli Yalova, İnegöl ve Keles Orman İşletme Müdürlüklerinde üretim ve üretim süreçlerine dair dokümanlarla, ormancılık faaliyetlerinin sosyal ve teknik açıdan kriterlerine uygunluğunu arazide denetledi.

Denetimler sonrasında Bölge Müdürü Esat Şimşek; Müdür Yardımcısı Ali Yapmış, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü İhsan Gönül, İnegöl Orman İşletme Müdürü Okan Kaya, Yalova Orman İşletme Müdürü Murat Koçluk, Keles Orman İşletme Müdürü Hüseyin Polat, İşletme Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri ve Şube Mühendisleri katılımıyla kapanış toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda SGS Baş Denetçisi Bojan Duric yaptığımız denetimlerde kriterlerin tam olarak yerine getirildiğini gördüklerini, bu durumun olağanüstü güzel olduğunu ifade ederken, Bölge Müdürlüğü'ne memnuniyetini dile getirdi.

Bölge Müdürü Esat Şimşek, Orman Genel Müdürlüğü'nün çalışma prensiplerinin ve üretim standartlarının yüksek olduğunu, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kaliteli ve sürdürülebilirlik ilkesini taşıdığını vurgulayarak, çalışmalarda emeği geçen teknik ve idari personeli tebrik etti.​