Dünya çapında bilim merkezlerinin üye olduğu bir çatı kuruluşu olan Asya Pasifik Bilim ve Teknoloji Merkezleri Ağı (ASPAC) tarafından bilim merkezleri arası iletişimi sağlamak amacıyla düzenlenen ‘2022 Dünya Konferansı’, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bursa’da düzenleniyor.

Dünya çapında bilim merkezlerinin üye olduğu bir çatı kuruluşu olan Asya Pasifik Bilim ve Teknoloji Merkezleri Ağı (ASPAC) tarafından bilim merkezleri arası iletişimi sağlamak amacıyla düzenlenen ‘2022 Dünya Konferansı’, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bursa’da düzenleniyor.

‘Bilim merkezleri ve müzelerin kültür ve değişimde rolü’ ana temasıyla 5-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ASPAC 2022 Dünya Konferansı, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) ve Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nin (GUHEM) işbirliğiyle Bursa’da yapılıyor. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki toplantının açılış konuşmasını yapan ASPAC İcra Direktörü Maria İsabel Garcia, 1997 yılında bölgedeki bilim merkezleri arası iletişimi sağlamak ve bilim merkezlerinin bölgedeki etkinliğini arttırmak amacıyla kurulan ASPAC’in 20’den fazla ülkede 100’den fazla üyesi bulunduğunu söyledi. 3 yıllık aranın ardından buluştuklarını söyleyen Garcia, Bursa’da kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirterek ev sahipliğinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Organizasyonun onur konuğu olan ASPAC Başkanı Prof. Dr. Lim Tit Meng ise, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. ASPAC’ın büyük bir aile olduğunu ifade eden Meng, 3 yılın ardından aile üyeleriyle yüz yüze buluştukları için mutluluk duyduklarını anlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız ise, tarihi ve doğal güzelliklerini sanayi ve teknolojiyle birleştirmeyi başaran Bursa’da uluslararası bir organizasyonu gerçekleştirmekten büyük onur duyduklarını söyledi. Toplumun bilime olan ilgisini artırmak, yeni nesillere bu alanda katkı sunmak amacıyla kurulan BTM’nin Türkiye’nin en prestijli merkezlerinden biri haline geldiğini hatırlatan Yıldız, “Tarihi Kentler Birliği, Sağlıklı Kentler Birliği gibi farklı ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapan Bursa, Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanıyla 2022 yılı boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapmıştır ve buna devam etmektedir. ASPAC’ın 2022 Dünya Konferansına ev sahipliği yapıyor olmak da bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. Program, hem şehrimizin tanınmasına hem de BTM tarafından yapılan çalışmaların dünyanın birçok bölgesinden katılacak konuklara tanıtılmasında destek olacaktır. Konferansta emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Başkanvekili Ahmet Yıldız tarafından Maria İsabel Garcia ve Prof. Dr. Lim Tit Meng’e günün anısına hediye takdim edildi. Program, alanında uzman isimlerin yer aldığı oturumlarla devam etti.