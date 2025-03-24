Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Yeşilçomlu Mahallesi’nde taş ocağı sahasını genişletmek isteyen Bursa Beton Şirketi, gelen tepkilerin ardından bu talebinden vazgeçti.

Şirketin, mahalledeki mevcut taş ocağının kullanım alanını büyütme amacıyla yaptığı başvuru, 2024 yılında düzenlenen proje bilgilendirme toplantısında kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bandırma Akademik Odalar Platformu öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve mahalle sakini toplantıya katılarak projeye tepki göstermişti.

Toplantıya katılan Türkiye Ziraatçiler Derneği Balıkesir İl Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Burak Uğur, yaptığı açıklamada, "Yeşilçomlu Mahallesi’ne baktığınız zaman, özellikle kavunculuk faaliyetinin yanı sıra çok ciddi ayçiçeği ve hububat yetiştiriciliği ile ön plana çıkan bir bölgeden bahsediyoruz. Burada olmamızın ana sebebi, bölgede faaliyet yürüten bir işletmenin maden sahasını büyütmek üzere talepte bulunmasıdır. Bu talep, mera olarak görülen alanı da kapsıyor. Biz köy halkı ve Bandırma’daki bileşenler olarak bu büyümeye karşıyız. Maden sahası köye çok yaklaşacak, bu da tarımda ciddi zararlara ve mahsul kalitesinde düşüşe neden olacaktır," ifadelerini kullandı.

Bursa Beton firma yetkilisi Maden Mühendisi Gürkan Ergüt ise, "Bu alanı almak istiyoruz. Zararı olan köylünün zararını karşılıyoruz. Başka rakip bir firmanın bu bölgeye girmesini istemiyoruz," demişti.

Toplantıda ayrıca taş ocağı işletilmesi sırasında dinamit patlatmalarının tarım ve zeytincilik faaliyetlerine verdiği zararlar da dile getirilmişti. Gelen yoğun tepkiler sonrası Bursa Beton’un, Yeşilçomlu’daki maden sahasını genişletme talebinden vazgeçtiği öğrenildi.