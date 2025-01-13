Bursa’da çeşitli etkinlik ve projelerle geçmişten günümüze kaybolan kültürel mirası kayıt altına alma çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, “Bursa Bellek- Kent Söyleşileri” ile kente değer katan önemli sanatçıları da sürece dahil ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın tanıtımı için çok sayıda proje üreten, ayı zamanda kentin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor.

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kent Tarihi Araştırmaları ve Arşiv Şube Müdürlüğü tarafından her ay düzenlenecek “Bursa Bellek-Kent Söyleşileri” ile Bursa’da doğmuş, büyümüş veya hayatının bir kısmını Bursa’da geçirmiş sanatçıların kent anıları kayıt altına alınacak.

Her ay farklı bir sanatçının konuk edileceği söyleşi serisinin ilk konuğu ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Ezel Akay olacak.

19 Ocak Pazar günü saat 16.00’da gerçekleşecek söyleşiye Merinos AKKM-Müze Galeri Alanı ev sahipliği yapacak. Söyleşide, Bursa Erkek Lisesi mezunu olan Ezel Akay’ın 1970’li yıllarda geçen ilk gençliği, Türk gölge oyununun temel taşlarından olan Hacivat ve Karagöz’ün hayatından yola çıkan ve çekimleri Bursa’da yapılan “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?” filminin hikayesi ele alınacak.