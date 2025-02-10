Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında çalışanlara sigara bağımlılığı ve sigarayı bırakma konusunda bilgilendirme yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na bağlı Personel Geliştirme Şube Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sağlık Hizmetleri ve Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğiyle sigara bağımlılığı ve sigarayı bırakma etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’ndaki programda, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ tarafından sigara bağımlılığı konusunda önemli bilgiler paylaşıldı. Sağlıklı bir yaşam için sigara kullanımının bırakılması gerektiğini anlatan Karadağ, "Tütün kullanımı, önemli ve önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur. Başta sigara olmak üzere tütünden üretilen tüm ürünler, insanoğlunun ürettiği en ölümcül ve bağımlılık yapan ürünlerdir. Nikotin içeren elektronik sigaralar da sağlığa zararlıdır. Sigara kullanımı akciğer kanserinin en önemli nedenidir. Tütün ve türevlerinin kullanımının özellikle çocuk ve adolesan çağındaki gençlerin beyin gelişimi üzerine olumsuz etkileri vardır. Çocuk ve gençlerin zararlı tütün ürünlerinden korunması için anne-babaların ve öğretmenlerin rol model olarak sigara içmemeleri gerekir" dedi.

Eğitime katılan personele karbonmonoksit ölçümü de yapıldı.