Bursa Belediyeler Birliği, 2022 yılının son aylık olağan encümen toplantısını Yenişehir’de gerçekleştirdi.

Bursa Belediyeler Birliği, 2022 yılının son aylık olağan encümen toplantısını Yenişehir’de gerçekleştirdi.

Aylık olağan encümen toplantılarını her ay farklı bir ilçede gerçekleştiren Bursa Belediyeler Birliği’nin bu ayki toplantısı Yenişehir’de yapıldı. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Bursa Belediyeler Birliği Başkanı ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık katıldı. Encümen toplantısı öncesi konuk belediye başkanlarına ilçeyi gezdirip çalışmalar hakkında bilgiler veren Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Aralık ayı encümen toplantısına ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Yenişehir’de düzenlenen toplantının son derece verimli geçtiği belirten Başkan Aydın, “Bu ayki toplantımızı Bursa Belediyeler Birliği Başkan Mustafa Dündar başkanlığında ilçemizde gerçekleştirdik. Belediyeler Birliği toplantılarının ilçelerde gerçekleştirilmesi sayesinde, hem ailece kaynaşma, hem de yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuyoruz. Yenişehir’deki toplantımızın da verimli bir toplantı olduğunu düşünüyor, katılan belediye başkanı arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Encümen toplantısı sonrası konuşan Bursa Belediyeler Birliği Başkanı ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da ilçelerde yaptıkları toplantıların son derece verimli geçtiğini söyledi. Başkan Dündar, “Bursa Belediyeler Birliği olarak düzenlediğimiz aylık olağan encümen toplantılarından, 2022 yılı son encümen toplantısını, Yenişehir ilçemizde gerçekleştirdik. Birlik üyesi ilçelerimizde düzenlenen toplantılar vesilesiyle ilçelerimizi ziyaret etme fırsatı buluyoruz. Katılan belediye başkanlarımızla birlikte yapılan çalışmaları yerinde görüp inceleme imkânımız oluyor. Ayrıca önümüzdeki dönem yapılacak olan çalışmalarla ilgili de, karşılıklı görüş alışverişinde bulunma, bilgi ve tecrübelerimizi paylaşma imkânı buluyoruz. Encümen toplantılarımızın bundan sonra da farklı ilçelerimizde yapmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.