Bursa’da kar yağışı içme suyunun karşılandığı barajlardaki doluluk oranlarına katkı sağladı.

Kar yağışı Doğancı ve Nilüfer barajlarına can suyu olurken, bir haftada barajların su seviyesi yaklaşık yüzde 2,3 oranında arttırdı. Son 10 yılın en kurak zamanlarını yaşayan Bursa’da iki barajın ortalama seviyesi bir hafta da yüzde 31,88’den 34.15 seviyesine yükseldi.

Yetkililer, su kullanımı konusunda vatandaşları tasarruflu olmaları konusunda uyarmaya devam ediyor.

Öte yandan Uludağ’da kar kalınlığı ise 120 santimetre olarak ölçüldü.