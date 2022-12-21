Peygamber Efendimize hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve görev yaptığı Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği’nden açığa alınan Uğur Kutay hakkında Bursa Aydınlar Ocağı’ndan da tepki geldi.

Peygamber Efendimize hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve görev yaptığı Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği’nden açığa alınan Uğur Kutay hakkında Bursa Aydınlar Ocağı’ndan da tepki geldi.

Bursa Aydınlar Ocağı, Peygamber Efendimize ağır hakaretlerde bulunduğu ve Müslümanlığı aşağıladığı gerekçesiyle kamuoyunda büyük tepki çeken Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uğur Kutay’ın bir an evvel cezalandırılmasını istedi. Yönetim adına açıklamada bulunan Bursa Aydınlar Ocağı Başkanı Ali Seydi Çakırel, ”Haddini fazlasıyla aşan bir açıklamadır. Milletimizin ortak değerlerine saldırıdır. Bir bilim yuvasında öğrencilere ders veren bir kişinin kendini bilmez ifadelerini belirtmeyi bile kendimize zül telakki ederiz” diye konuştu.

Çakırel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son dönemde gerek milli ve gerekse de dini değerlerimize karşı saldılar cereyan etmektedir. Biz bu filmleri daha önce de gördük. Kardeşliğimizi bölmeye, aramıza nifak tohumları ekmeye yeltenenler ile dini değerlerimiz üzerinden çirkin saldırılarda bulunanların nihai hedefi bugüne kadar hiç başarıya ulaşmadığı gibi bundan sonra da ulaşmayacak. Kendini öğretim üyesi olarak adlandırılan bu kişinin sözleri ne bilimle ne de aydın kisvesiyle bağdaşmamaktadır ve kamuoyu vicdanını yaralamıştır. Akademisyenler kendi dini ve siyasi görüşlerini bu şekilde alenen dayatamayacakları gibi, milletin ortak değerlerine saygı göstermek zorundadır. Burası Türkiye Cumhuriyeti’dir. Kimse bizim milli ve dini değerlerimize bu şekilde hoyratça saldıramaz.“

Bursa Aydınlar Ocağı Başkanı Ali Seydi Çakırel, Kutay’ın hakkında başlatılan hukuki süreci yakından takipçisi olacaklarını söyledi.