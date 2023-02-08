Bursa’dan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlere yardım götüren tırlar kar yağışı sebebiyle İnegöl ilçesi yakınlarında kızaklama yapınca Bursa Ankara karayolunda kapanan yollar trafiğe açıldı.
Bursa’dan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlere yardım götüren tırlar kar yağışı sebebiyle İnegöl ilçesi yakınlarında kızaklama yapınca Bursa Ankara karayolunda kapanan yollar trafiğe açıldı.
Bursa’dan yola çıkan yardım tırları yoğun kar sebebiyle Bursa Ankara karayolu İnegöl ilçesi Mezitler Boğazı bölgesinde kızaklama yaparak yolu kapatması üzerine ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucu yollar trafiğe açıldı. Depremzedelere yardım tırları trafiğin normale dönmesiyle yollarına devam ettiler.
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