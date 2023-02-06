Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Bursa’dan da AFAD başta olmak üzere Bursa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığından toplam 50 personel ve 10 araçtan oluşan ekip 2. Bölge Malatya’ya doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Bursa’dan da AFAD başta olmak üzere Bursa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığından toplam 50 personel ve 10 araçtan oluşan ekip 2. Bölge Malatya’ya doğru yola çıktı.

Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirlenirken 7.4’lük ilk depremin ardından en büyüğü 6.6 olmak üzere 83 artçı deprem meydan geldiği bildirildi.

Depremin ardından tüm Türkiye’den olduğu gibi Bursa’dan da depem bölgesine kurtarma ekipleri sevkedildi. AFAD Başkanlığı’nın yönlendirmesiyle

Bursa AFAD’tan 25 Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığındanda da 5 araç 25 personel olmak üzere toplam 50 pesonel ve 10 araçtan oluşan ekip 2. bölge belirlenen Malatya’ya doğru yola çıktı. AFAD Başkanlığı’nın yönlendirmesiyle ilerleyen dönemde personel desteği yapılcağı bildirildi.