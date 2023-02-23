Yaşanan deprem felaketinin ardından Bursa’da bin 700 depremzede KYK yurtları, misafirhaneler ve otellerde misafir ediliyor. Bursa toplamda 25 bin depremzedeye ev sahipliği yapıyor. Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Ak Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç depremzedeleri yurtlarda ziyaret ederek moral verdi.

Yaşanan deprem felaketinin ardından Bursa’da bin 700 depremzede KYK yurtları, misafirhaneler ve otellerde misafir ediliyor. Bursa toplamda 25 bin depremzedeye ev sahipliği yapıyor. Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Ak Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç depremzedeleri yurtlarda ziyaret ederek moral verdi.

10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından depremzedeler farklı şehirlerde misafir ediliyor. Bursa’ya da AFAD’a kayıtlı ya da kayıtsız 25 bin civarında depremzede geldi. Bu depremzedelerin bin 700’ü KYK yurtları, misafirhaneler ve otellerde kalırken, evlerde ve yakınlarının yanında kalan çok sayıda vatandaşın yanı sıra 126 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Nilüfer Hatun Yurdu’ndaki depremzedeleri ziyaret etti. Sadece bu yurtta 477 depremzedenin kaldığını belirten Başkan Gürkan, “Bursa olarak özverili çalışmalar yürütüyoruz. Valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız ve belediyelerimizle birlikte çok güzel dayanışma örneği gösterildi. 1800 tıra yakın yardım gitti. Binden fazla iş makinesi, 5 bin civarında teknik personelimiz o bölgede çalışıyor. Depremin o paniği atlatıldıktan sonra haliyle vatandaşlarımız çevre illere olduğu gibi yakın olmasa bile Bursa gibi şehirlere de gelmeye başladılar. Bursa’da şu ana kadar AFAD kayıtlarına göre 2 binden fazla kayıt alındı. Bu 2 binden fazla kaydın içerisinde bin 700 civarında AFAD’ın yönlendirmesi ile hem yurtlarımızda hem de misafirhanelerimizde ve aynı zamanda bize odalarını açan otellerde kalıyorlar. Son dönemde AFAD’ın başlatmış olduğu ‘Evim yuvan olsun’ kampanyasıyla beraber vatandaşlarımız, kaymakamlıklara müracaat ederek bunun üzerinden bir yardımlaşma organizasyonu yapıyor. E-devlet üzerinden kayıt yaptıran vatandaşlarımız evini depremzedelere açabiliyor. Evlere geçmek isteyen vatandaşlarımız da evlere geçiyorlar” dedi.

Nilüfer Hatun Yurdu’nda 477 depremzede kalıyor

“Nilüfer Hatun Yurdu’nu milletvekilimiz Emine Yavuz Gözgeç ve başkan yardımcılarımızla beraber ziyarete geldik. Burada 477 misafirimiz kalıyor. 147 civarında bir ailemiz var. Bunlardan 130 tanesi çocuklarımız” diyerek konuşmasını sürdüren Gürkan, “Her gün 3 öğün yemekleri çıkıyor, gıda ve sevgi marketimiz var. Aynı zamanda da Bursa Büyükşehir Belediyesi ‘Sevgi Marketi’ olarak giyim ve gıda ihtiyaçları için Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde açmış olduğumuz bir yer var. Onun alt tarafında da Osmangazi Belediyesi tarafından açılan kıyafet marketi var. Depremzede vatandaşlarımız buraya geldiklerinde ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Bununla birlikte kaymakamlıklarımızın bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma Vakıfları üzerinden de çok güzel yardımlaşma yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Bursa’da 126 depremzedenin tedavisi sürüyor

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nün kayıtlarında 5 bin 486 acile müracaat eden hasta olduğunu vurgulayan Gürkan, “Bunların 94’ü kamu hastanelerinde, 27’si Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 7 tanesi de özel de olmak üzere 126 civarında da hastanelerimizde tedavi olanlar var. Bunun 24 tanesi yoğun bakımda kalıyor. Sağlıkla ilgili ve AFAD’a yapılan müracaatlara baktığımızda yaklaşık 10 bine yakın başvuru topluyor. Biliyoruz ki sivil toplum kuruluşlarının yardımlaşmasıyla beraber şu an Bursa’da 25 bini geçen depremzede vatandaşımız var. AFAD koordinatörlüğünde bu yardımlar yapılıyor. Devletimiz her zaman ayaktadır. Bu vatandaşlarımız bize emanettir. Biz vatandaşlar olarak üzerimize ciddi sorumluluk düşüyor. Bizler de Bursa’da yaşayanlar olarak bu emanetlere sahip çıkmalıyız” şeklinde konuştu.

“Mutfak seti kampanyası başlattık”

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de Türkiye’nin asrın felaketini yaşadığını dile getirerek, herkesin yaraları sarma hususunda gayretler gösterdiğini ifade etti. AK Parti Kadın Kolları’nın da bir kampanya başlattığını ifade eden Gözgeç, “Yeniden sıcak sofralar kurulsun diye, Kadın Kolları Teşkilatı olarak konteynır ve çadır kentlerde artık mutfak gereçlerine ihtiyaç duyulmaya başlandı. İnsanlar bir tencere, tabağı olsun yemeğini pişirsin istiyor. Biz de dedik ki bu sıcak sofralar yeniden kurulsun diye her teşkilat mensubumuz bir koli mutfak seti kampanyası başlattık. Tek yürek olduk, bu günleri de hep beraber aşacağız” dedi.

Depremden etkilenen vatandaşlar da yurtlarda rahat ettiklerini belirterek yetkililere teşekkür etti.