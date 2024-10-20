Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Sosyal Politikalar Çalıştayı’na katılan 14 Büyükşehir ve 21 il belediyesinden katılım sağlayan belediye bürokratları Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini yerinde gördü. Ziyarette bürokratlar; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in 2019 yılında göreve gelmesinden hemen sonra sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışı ile hayata geçirmiş olduğu projeleri inceledi.MERSİN (İGFA) - Kentte yaşayan yurttaşlarının her ihtiyacını düşünen ve gözeten, her kesimin hayatına dokunan Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamaları bürokratlar tarafından takdirle karşılandı. Bürokratlar; Büyükşehir’in projelerinden iyi örnekler sağlayarak kadınlardan çocuklara, gencinden yaşlısına varıncaya kadar sosyal politikalar ve kapsayıcı projeler üzerinde daha fazla çalışacaklarının vurgusunu yaparak, halkın ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeye devam edeceklerini ifade ettiler.

Sefer: “Büyükşehir’in halka dokunan, taleplerini ve beklentilerini yerine getiren uygulamaları var”

Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer, sosyal politikalar kapsamında Mersin Büyükşehir’in yapmış olduğu çalışmaların kendilerine ilham olduğunun altını çizdi. Kırıkkale’ye döndükten sonra uygulanabilir politikaları kendilerine de örnek alacaklarını söyleyen Sefer, “Tabi Büyükşehir uzun yılladır çalışsa da biz 47 yıl sonra Kırıkkale’yi aldık ve bunlardan uygulanabilir ve kendi yapımıza uygun olan politikaları alıp oraya uygulamaya çalışacağız. Burada da halka dokunan, halkın taleplerini ve beklentilerini yerine getiren uygulamalar olmuş. Birçoğunu gezdik ve beğendik. Ayrıca diğer illerden gelen katılımcılarla tanışma ve onların deneyimlerini paylaşma imkanı da bulduk. Ayrıca gelecekteki sosyal demokrat iktidarın ayak izlerini de burada görmüş olduk. Nasıl bir çalışma yapılır, ülke nasıl yönetilir, kimlere dokunulur, kimler için neler yapılabilir şeklinde oldukça verimli bir çalışmaydı. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin misafirperverliği de ayrı bir öneme haizdi” dedi.

Dolançay: “Hiç evinden çıkmayan çocuk, bu merkezi ziyaret ettiğinde hayalleri büyüyecektir”

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayten Dolançay, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nden büyülendiğini ve özellikle son yıllarda yaşanan iklim krizi sebebi ile çocukların bu merkezi ziyaret etmesinin oldukça kıymetli olduğunun altını çizdi. Görsel hafızanın çocuklar için çok önemli olduğunu vurgulayan Doğançay, “Oraları görüp somutlaştırdığınızda hayalleriniz büyür. Hiç evinden, kendi lokasyonundan çıkmayan, gelir düzeyi düşük olan çocukların burayı gördüğünde hayalleri büyüyecektir ve o hayaller gerçekleşecektir. Dolayısıyla biz, Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak dezavantajlı mahallelerimizden burayı ziyaret etmeye karar verdik” ifadelerini kullandı.

Takındı: “Büyükşehir’in sosyal politikaları oldukça takdir edici”

Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özlem Takındı, Mersin’de yapmış oldukları ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini ve bu süreçte neleri nasıl yapmaları gerektiğini de öğrenmiş olduklarını ifade etti. Takındı, “Çok organize mükemmel bir geziydi. Büyükşehir Belediyesi çok güzel işler yapmış. Sosyal politikalarınız mükemmel. Kadına, çocuğa, aileye nasıl dokunacağınızı çok iyi analiz etmişsiniz. Ben bu geziden çok memnun kaldım ve Edirne’ye döndüğümde Başkanımız ile bunları kesinlikle paylaşacağım. Büyükşehir Belediyesi’nin ailelere dokunma şekli benim için en dikkat çekici olanıydı. İnsanalar nasıl sahip çıkacağını, şehre ve yönetime, hayata nasıl katacağını Büyükşehir çok güzel analiz etmiş. Bu benim çok dikkatimi çekti ve çok da takdir gördü ben de” ifadelerini kullandı.

Erözcan: “Büyükşehir’in kadına ve çocuğa verdiği değeri görmek çok güzeldi”

Bartın Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Feray Erözcan, Mersin’de kaldıkları süre boyunca çok güzel bir şekilde ağırlandıklarını ve Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu projelerin diğer belediyeler tarafından da örnek alınması gerektiğini vurguladı. Erözcan, “2 gündür şehrinizde yapılan etkinlik ve projeleri dinliyoruz. Hepsi çok güzel. Keşke hepsi bütün illerimizde uygulanabilse. Biz de bunun için buradayız zaten. Sizin iyi uygulama örneklerinizi alıp umarım kendi kentimizde de uygulayabiliriz. Özellikle kadına ve çocuğa verilen değer tartışılamaz. Bunu görmek çok güzeldi” dedi.

Aktaşçı: “Bütüncül olarak baktığımda Mersin’de birçok şey değişmiş”

Mersin’de dikkatini çeken ilk noktanın temiz bir şehir olduğunu söyleyen Çanakkale Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden Gülay Aktaşçı, “Ben daha önce de buraya gelmiştim, bütüncül olarak baktığımda birçok şeyi değişmiş. Burası daha da güzel bir görüntü almış açıkçası. Sosyal politikalar anlamında da bazı uygulamaları kendime örnek aldım. Benim daha çok dikkatimi çeken ise; tüm belediyeler sosyal yardımlar, halk kartlar, sosyal yaşam evleri gibi uygulamalar yapıyor ancak önemli olan bizim değişik uygulamaları birbirimizle paylaşıyor, aktarıyor olmamızdı. Bu da bana güzel geldi” sözlerine yer verdi.

Bürokratlar; herkesin ve her kesimin hayatına dokunan uygulamaları yerinde gördü

İlk olarak Başkan Vahap Seçer’in ‘Sahilleri ranta değil halka açıyoruz’ anlayışı ile hayata geçirmiş olduğu ve Türkiye’de bir ilk olan Adres Okuma Salonu’nu ziyaret eden bürokratlar sonrasında MERCAN 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ne geçti. Bürokratlar, çocuklara iklim ve çevre farkındalığı yaratmanın yanı sıra simülatör ve deney düzenekleri aracılığı ile bilim dünyasının sınırlarını keşfetmelerine yardımcı olan merkeze hayran kaldı. Merkezde, Türkiye’nin en büyük kapasiteli ve en büyük perde çapına sahip planetaryumunda ‘Astronot’ adlı kısa filmi seyrettiler.

Ziyaretlerini; Taziye Evi, Okuma Salonu, Emekli Evi, Eğitimi ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi ve Çocuk Gelişim Merkezi’nin bir arada olduğu bütünsel bir merkez işlevi gören Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi ile ziyaretlerini devam ettiren bürokratlar, Büyükşehir’in yeni hayata geçirdiği Mersin Sosyal Politikalar Ofisi’nde de inceleme yaptılar.

Büyükşehir Belediyesi’nin istihdama ve kalifiye iş gücünün yetirilmesine katkı sağladığı Tırmıl MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi’nde verilen kurs ve uygulamalı eğitimler hakkında bilgi alan bürokratların ziyareti, kadim kent Tarsus’un görülmesi ile noktalandı. Bürokratlar; 8 bin yıl öncesine uzanan antik tarihi, gastronomisi ve kültürel değerleri ile Tarsus’u yakından görme ve tanıma imkanı buldular.