Bursa Bölgesel Rehberler Odası (BURO) 5. Olağan Kurulu’nda Bursa, Bilecik ve Kütahya’da hizmet veren lisanslı turist rehberlerinin oy kullandığı seçimde profesyonel turist rehberi Tansu Erçevik kullanılan 103 oyun 63'ünü alarak yeni dönem oda başkanı seçildi. Tansu Erçevik’in ekibi neredeyse blok olarak oda yönetimine girdi.BURSA (İGFA) - Bursa Bölgesel Rehberler Odası yeni dönemde Tansu Erçevik ile yola devam etme kararı aldı. Başkan Erçevik ile birlikte profesyonel turist rehberleri Eyhan Cıla, Okan Cankurtaran, Abdulsamet Batur, Güray Kartal, Hasan Bedel’de seçildi.

Seçim sonuçları ile birlikte Başkan Tansu Erçevik, Bursa'da bulunan profesyonel rehberleri temsil etmek için Ankara’da bulunan Turist Rehberleri Birliği genel merkezine direk delege olarak girdi.

Üç yıl boyunca hizmet edecek yeni yönetim özellikle meslektaşlarının hakları ve kazanımları için mücadele edeceklerini, şehrimiz Bursa’nın tanıtımında diğer kurumlarla koordineli şekilde çalışarak onlara destek vereceklerini dile getirdi. Başkan Tansu Erçevik; yeni dönemde Bursa Bölgesel Turist Rehberi Odası’nın milletine, devletine, dinine, manevi değerlere, Atatürk İlke ve İnkılapları’na bağlı şekilde hareket edecek çağdaş, demokratik bir oda görevi üstleneceğini belirtti.