Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, “Ülkemizin birlik ve beraberliğinde göstereceğimiz gayret ve çabadan kimsenin şüphesi olmasın. Aynı şekilde kamu çalışanlarının hakkını hem sahada hem masada dile getirmeye, sorunların çözümü için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Büro Memur-Sen Antalya Şubesinin yeni hizmet binası açıldı. Açılışta konuşan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Burdur şubesinin açılışını gerçekleştirdiğimizi hatırlatarak, “Anadolu’muzun Saklı Cenneti Burdur’da şube başkanlığımızın açılışını gerçekleştirmiştik. Bugün Akdeniz’in incisi güzel Antalya’mızda 1 No’lu Şubemizin Hizmet binasının açılışını yapıyoruz. Bu hizmet binasını teşkilatımıza kazandıran Ünal Hisarkaya ve şube yönetimimizi tebrik ediyor, yeni hizmet binamızın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” dedi.

Büro Memur-Sen’in büyümeye devam ettiğini belirten Yazgan, geçtiğimiz üç sene içerisinde üye sayısında yüzde elli artış yaşanıp 115 bin üye sayısına ulaştıklarını kaydetti. Hizmet kolunda genel yetkili sendika olarak güçlerini teşkilatlardan aldıklarının altını çizen Yazgan, gayretli ve özverili çalışmalar sayesinde hedefleri olan 150 bin üye sayısına çok kısa sürede ulaşacaklarını kaydetti.

Konuşmasında gündeme yönelik değerlendirmelerde de bulunan Yusuf Yazgan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında yaptığı konuşmayı önemsediğini, ülkenin gelecek vizyon ve hedeflerine yönelik atılacak adımlarda her türlü devletin yanında olduklarını belirtti. Ülkenin birlik ve beraberliğinin hem bölge hem de dünya barışına büyük katkı yapacağını belirten Yazgan, “Ülkemizin birlik ve beraberliğinde göstereceğimiz gayret ve çabadan kimsenin şüphesi olmasın. Aynı şekilde kamu çalışanlarının hakkını hem sahada hem masada dile getirmeye, sorunların çözümü için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bunun için on üç yıldır yetkili sendikayız. Bunun için kurulduğumuz günden beri güvenin merkezi, kazanımların adresiyiz” şeklinde konuştu.

Konuşmasında tasarruf paketi ile kamu çalışanlarının ellerinden alınan kazanımların iadesi ve talepleri için gerçekleştirdikleri eylem planını da hatırlatan Yazgan, “Yayınlanan tasarruf tedbirleri kapsamında toplu sözleşme kazanımlarımız gasp edildi. Bunun için bir ay süren bir eylem süreci yaşadık. Basın açıklamalarımızla meydanlara indik. “Tasarrufun israftan” olacağını, kamu çalışanlarının emek ve alın terinden tasarruf yapılamayacağını söyledik. Yapılan yanlıştan dönülmesi gerektiğini duyurduk ve meydanlardan yollara düştük. Yeni yasama yılı kamu çalışanlarının sorunlarının çözüldüğü yıl olsun. Şimdi sizlerin huzurunda taleplerimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Defalarca sözü verilen 3600 ek göstergenin birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarına verilmesini istiyoruz. Büyükşehirler başta olmak üzere kaldırılan personel servislerinin devamının sağlanmasını istiyoruz. Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılmasını talep ediyoruz. Artan fahiş fiyatlar karşısında kamu çalışanlarının ezdirilmemesinin gerektiğini savunuyor kamu çalışanlarına kira yardımı yapılmasını istiyoruz. Tüm kamu çalışanlarını kapsayan “şiddetle mücadele yasası”nın çıkarılmasını istiyoruz” dedi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul da, sendikal bir etkinlik için geldiği Antalya’da Büro Memur-Sen’in şube açılışına katılmasının kendisini de mutlu ettiğini belirterek, büyüyen Memur-Sen ailesinde emek sahibi olan, ter akıtan, mücadele eden herkese teşekkür ettiğini kaydetti.

Memur-Sen İl Temsilcisi Bülent Miran ise konuşmasında, “Konfederasyonumuzun üçüncü büyük sendikası olan Büro Memur-Sen kurulduğu günden beri çalışmalarıyla kamu görevlilerine büyük katkılar yaptı. Bugün açılan hizmet binası da Antalya’da görev yapan kamu çalışanlarının sorunlarının çözüm merkezi olacaktır” dedi.

Açılışa, Genel Başkan Yusuf Yazgan’nı yanı sıra, Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Kızıl, Kaan Çetinbaş, Zekeriya Köftercioğlu, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Antalya Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Antalya 1 No’lu Şube Başkanı Ünal Hisarkaya, Antalya 2 No’lu Şube Başkanı Nasuh Üzülmez, Afyonkarahisar Şube Başkanı Ali Keskin, Kütahya Şube Başkanı Bünyamin Çakır, Memur-Sen İl Temsilcisi Bülent Miran, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya İl Defterdarı İlhan Karayılan, İŞKUR İl Müdürü Lütfi Güleç, SGK İl Müdür Yardımcıları, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı sendikaların temsilcileri, iş yeri temsilcileri ve Antalya teşkilatının yoğun katılım sağladı.