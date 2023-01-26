Milletvekili Güneş, yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki gelişmeleri değerlendirdiklerini belirtti. Güneş, "Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olduğum; Burkina Faso’nun Büyükelçi Vekili Rose Chimene Seni’yi Gazi Meclis’imizde ağırlayarak iki ülke arasında gelişen ilişkileri değerlendirdik. Nazik ziyaretleri için Seni’ye teşekkür ederim" dedi.

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AK Parti Karabük Milletvekili ve Burkine Faso Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Niyazi Güneş, Burkine Faso Büyükelçi Vekili Rose Chimene Seni’yi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) ağırladı.

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