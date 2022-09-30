Burkina Faso’da 24 Ocak’ta askeri darbe yapılmış, Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore askerler tarafından alıkonulmuştu.

İran uyruklu şahıslar uyuşturucu ile yakalandı

İran uyruklu şahıslar uyuşturucu ile yakalandı

Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou’da sabah saatlerinde, başkanlık sarayı, askeri kamp çevresi ve yerleşim bölgelerinde silah saatleri duyulduğu belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, silah seslerinin duyulmasının ardından askerlerin başkanlık sarayına giden ana cadde üzerinde konuşlandığı ifade edildi. Askerlerin idari binalara girişi engellediği kentte, devlet televizyonunda yayının durdurulduğu öğrenildi.

Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou’daki başkanlık sarayının çevresinde ve şehirdeki askeri kampta silah sesleri duyuldu.

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