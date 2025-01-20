Burhaniye Belediyesi, çocukların gelişimine yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekliyor. İlçeye kazandırılacak olan üçüncü kreş, çocukların güvenli ve eğitici bir ortamda vakit geçirmelerine imkan sağlayacak.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yapımı devam eden Nurten Aslan Çocuk Gündüz Bakımevi’ni yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Deveciler’e ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban ve Tamer Midilli ile Belediye Meclis Üyesi Osman Akkoç eşlik etti.

Başkan Deveciler, yeni kreş için yaptığı açıklamada "Burhaniye’mizin geleceği olan çocuklarımız için en iyisini yapmaya devam ediyoruz. Üçüncü kreşimizle birlikte ilçemizde okul öncesi eğitime yeni bir soluk getireceğiz. Çocuklarımızın hem öğrenip hem eğlenebilecekleri güvenli bir ortam sunacak bu kreşte, dar gelirli ailelerin çocuklarına öncelik vereceğiz." dedi.