Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Başıkesir’e bağlı Burhaniye ilçesinin 2023 yılı sonunda 65 bin 790 olan nüfusu bin 249 kişilik artışla 67 bin 39’a ulaştı. Nüfus artışıyla birlikte ilçe, büyümesini sürdürürken, merkez ve kırsal mahallelerdeki dağılım da dikkat çekti.

En Kalabalık Mahalle Bahçelievler

Verilere göre, Burhaniye’nin en yoğun nüfusa sahip mahallesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Bahçelievler Mahallesi oldu. Bahçelievler’de yaşayan kişi sayısı 10 bin 815 olarak açıklandı. İlçenin en kalabalık kırsal mahallesi ise 2 bin 904 kişilik nüfusuyla Börezli Mahallesi oldu.

39 Mahallede Nüfus Dağılımı Açıklandı

TÜİK’in verileri, Burhaniye’nin toplam 39 mahallesinde yaşayan nüfusun dağılımını da ortaya koydu. Nüfus artışının büyük ölçüde merkez mahallelerde yoğunlaştığı gözlenirken, kırsal mahallelerde de kısmi artışlar yaşandı.

Burhaniye Belediyesi ve yerel yönetimler, artan nüfusa paralel olarak altyapı ve hizmet planlamalarını güncellerken, özellikle hızlı büyüyen mahallelerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.