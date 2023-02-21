Burhaniye Belediyesi’nin, ilçe genelinde sürdürdüğü yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Burhaniye Belediyesi’nin, ilçe genelinde sürdürdüğü yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce ilçe genelinde etap etap yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Şarköy Mahallesi’ndeki parke taş tamirat işlemlerini bitiren ekipler, altyapı çalışmaları sonrası Çoruk Mahallesi’nde bozulan yolların tamiratı için çalışmalara başladı. Kırsal mahallelerde de merkezde de çalışmaların program dahilinde aralıksız sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Altyapı çalışmalarıyla ve zaman içinde yıpranarak kullanılamaz hale gelen yollarda yaşanan aksaklıklara çözümler üretiyoruz. Çoğu zaman eş zamanlı olarak birden çok noktada çalışmalarımız devam ediyor. Program dahilinde çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.