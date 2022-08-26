Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün 10 aylık minyatür resim kursu tamamlanırken, hazırlanan Burhaniyem adlı tablo da görücüye çıkıyor. Üzerinde Burhaniyenin tarihi ve kültürel değerlerinin yer aldığı 120x200 santimetre ebadındaki tabloya 30 bin lira değer biçen kursiyer kadınlar, alıcı beklediklerini söyledi.

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün 10 aylık minyatür resim kursu tamamlanırken, hazırlanan Burhaniyem adlı tablo da görücüye çıkıyor. Üzerinde Burhaniyenin tarihi ve kültürel değerlerinin yer aldığı 120x200 santimetre ebadındaki tabloya 30 bin lira değer biçen kursiyer kadınlar, alıcı beklediklerini söyledi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün düzenlediği minyatür resim kursu tamamlanırken, ortaya eşsiz eserler ortaya çıktı. Ressam Figen Köprülü’nün öncülüğünde, 20 kadının 10 ayda hazırladığı Burhaniyem adlı tablo büyük ilgi gördü. 32.Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivalinde sergilenecek tablo alıcısını bekliyor. Tabloya alıcı beklediklerini anlatan Ressam Figen Köprülü,” Burhaniye Halk Eğitim Kurumu olarak minyatür resim sanat atölyesinde 10 ay süreyle Burhaniyem isimli minyatürü resmetmeye çalıştık. Burhaniye’nin en önemli yerlerini, güzelliklerini ve değerlerini bu tablomuza sığdırmaya çalıştık. Tasvir ettik. Bu tabloyu 27-28-29-30 Ağustos tarihleri arasında Ören Festivalinde sergilemeyi düşünüyoruz. 10 aylık bir çalışma sürecinde 20 kişilik bir atölye gurubunda birçok kişiyle fazla mesailer yaparak ortaya çıkardığımız bu güzel eseri sergileyeceğiz. Bunu çok özel yerde saklayacak bir alıcı bekliyoruz. Bu çok özel eserin yıllarca Burhaniye’de muhafaza edilmesini istiyoruz. Bize bu imkanı veren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile kurs salonunu tahsis eden Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz ” dedi.

Kursiyerlerden Melike Karademir de, “ Öncelikle bu güzel projeyi yapmamızda büyük emek ve teknik bilgilerini bizden esirgemeyen hocamıza çok teşekkür etmek istiyorum. Burhaniye’ye böyle bir eser kazandırmış olmaktan da gururluyuz. Elimizden geldiğince bu Burhaniye’ye özgü değerlerini yansıtmak için elimizden gelen cabayı gösterdiğimize inanıyoruz. Kurs saatleri dışında da hayli yoğun bir süreç yaşadık. Ama, ortaya çıkan eserden son derece memnun kaldık. Başta hocamız olmak üzere arkadaşlarımıza buradan teşekkür ediyorum” dedi. Mine Girgin ise, “ Burhaniyem isimli minyatür eserimizde arkadaşlarımla birlikte bende katkıda bulunmaktan çok mutluyum. Figen hocamızla birlikte Burhaniye’ye çok güzel bir eser kazandırdığımızı düşünüyorum. Sanat Festivalinde mutlaka gelip görmenizi istiyoruz” diye konuştu.