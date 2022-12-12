Burhaniye Belediyesinde görev yapan 54 yaşındaki zabıta memuru Erol Toydemir, geçtiğimiz hafta, Bahçelievler Mahallesindeki evinin balkonundan düşerek yaralanırken, Edremit’teki Özel Hastanede tedavi altına alınmıştı. Dün yaşam savaşını kaybeden Toydemir, sevenlerini üzerken, çok sayıdaki arkadaşı da sosyal medyada taziye mesajı yayınladı. Toydemir’in cenazesi Bahçelievler Mahalle Camiinde kılınacak namazın ardından Geriş Mezarlığında toprağa verilecek.

Burhaniye ilçesinde, bir hafta önce geçirdiği bir kaza sonucu özel hastanede tedavi altına alınan Zabıta Memuru Erol Toydemir, hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Toydemir’in Bahçelievler Mahalle Cami’inde kılınacak namazdan sonra, Geriş Mezarlığında toprağa verileceği açıklandı.

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