Burhaniye ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Cahit Dikici, tedavi gördüğü Manisa da hayatını kaybetti. Dikici, Yeni Mahalle Camiinde kılınan namazın ardından Ayvalık Altınova’da toprağa verildi.

Burhaniye ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Cahit Dikici, tedavi gördüğü Manisa da hayatını kaybetti. Dikici, Yeni Mahalle Camiinde kılınan namazın ardından Ayvalık Altınova’da toprağa verildi.

Burhaniye’de evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki Ziraat Mühendisi Cahit Dikici, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bir çocuk babası Dikici’nin cenazesi görev yaptığı Tarım Orman İlçe Müdürlüğünün önündeki törenin ardından Yeni Mahalle Camine getirildi. Burada çalışma arkadaşları ve sevenlerinin katıldığı cenaze namazının ardından Ayvalık Altınova’ya götürülen Dikici, belde mezarlığında toprağa verildi. Mezarlıkta taziyeleri baba Osman dikici ile ağabeyi Cüneyt Dikici kabul etti. Cahit Dikici’nin ölümü ailesini, çalışma arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu.