Burhaniye’de keman eğitmenliği yapan ve konserler veren Berrak Solak, ilk kitabının imza gününde vatandaşlar ile buluştu. Edremit Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi’nde Kerrat’s Violin ile Müzik Bulmaca kitabını imzalayan Solak, ilgiden mutlu olduğunu söyledi.

Berrak Solak’ın Edremit Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi’nde düzenlediği imza günü ilgi gördü. Katılımcılara teşekkür eden Berrak Solak,” Edremit Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi’nde Kerrat’s Violin ile Müzik Bulmaca kitabım için imza günü düzenledim. İmza günüm ilgi gördü. Gençlik Merkezi’nden ilgi vardı. Kitabımdan talep edenlere ve beni yalnız bırakmayan aileme teşekkür ederim” dedi.