Burhaniye ilçesinde, 14 liseli genç, yaz okulu ve dil kursuna katılmak için Karadağ devletine gitti. Karadağ Göçmenleri Derneği’nin öncülüğünde düzenlenen Karadağ gezisine katılan gençler, önemli devlet kurumlarına da ziyaretler yaptı.

Burhaniye’de 14 genç, Karadağ Göçmenleri Derneği Başkanı Adil Özuzun’un rehberliğinde Karadağ’a gitti. Gezinin 10 gün devam edeceğini anlatan Burhaniye Karadağ Göçmenleri Derneği Başkanı Adil Özuzun, “Burhaniyeli gençlerimizle birlikte Karadağ’daki kampa katıldık. Türkiye Karadağ Podgorista Büyükelçisi Barış Kalkavan bizleri kabul etti. Ayrıca, 2.Karadağ Devlet Kurumu olan Uprava Diasporayı da ziyaret ettik. Kurum Müdürü Arben Jakupi bizi çok iyi karşıladı. Karadağ İçişleri Bakanlığı da ziyaret ettik. İçişleri Bakanı Filip Adzic ile de görüşme şansımız oldu. Şu anda kamp alanındayız. Allah kısmet ederse 30 Temmuzda yurda döneceğiz. Bizim için ve gençlerimiz için unutulmaz bir gezi oldu” dedi.