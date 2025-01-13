Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü sporcuları ve Burhaniye Gençlik Merkezi üyesi gençlerle Kazdağlarında yürüyüş yaptı, yaban hayvanlarını yiyecek bıraktı. Edremit Hanlar mevkiine giden gençlere Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan öncülük yaptı.

Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan öncülüğünde gerçekleştirilen doğa yürüyüşü etkinliğinde antrenörler eşliğinde yapılan sabah sporu ile başlandı. Sporun ardından gençlerle beraber Edremit Hanlar mevkiinden Eybek yarı zirveye kadar yürüyüş gerçekleştirilirken, çeşitli sosyal faaliyetler düzenledi. Etkinliğe katılan gençlere teşekkür eden Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alpaslan, “10 kilometre süren yürüyüş etkinliğimizde kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarımız için belirli noktalarda yemler bırakıldı. Doğa bilinci ve çevre duyarlılığını arttırmak için hanlar mevkiinde 1 kilometrelik alanda çöp toplama etkinliği de gerçekleştirdik. Gençlerimiz hafta sonunu dolu dolu geçirdi” diye konuştu