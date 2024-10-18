Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyetin 101. yılı nedeniyle Burhaniye Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği ‘Çocuklarımız Gerçek Kahramanlarla Buluşuyor Projesi’ kapsamında 238 sporcu ve aileleri, Kızıklı İlkokulu öğrenci ve öğretmenleriyle Havranlı Seyit Onbaşı’yı ziyaret etti. Burhaniye Gençlik Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan etkinliğe katılan öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Öğrencilerle birlikte Seyit Onbaşı’nın mezarını ziyaret eden Okul Müdürü Aslan Alparslan, “ Günümüzde çocuklarımız zamanlarının büyük bölümünü bilgisayar başında sanal kahramanlarla geçirmekte ve kendilerine bu kahramanları örnek almakta. Oysa, bu topraklar üzerinde yaşamış ve canlarını, kanlarını feda edip bizlere bu vatanı armağan eden yüzlerce kahramanımız bulunmaktadır. İstedik ki bu kahramanları çocuklarımıza daha yakından tanıtalım ve onların sahiplenilmesini sağlayalım. Bu kapsamda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bu projemizi başlatıp Çanakkale kahramanı Havranlı Seyit onbaşının kabrini ve anıtını ziyaret edelim, kahramanlıklarını çocuklarımıza ve gençlerimize anlatalım istedik. Seyit onbaşının torunu tarafından bilgilendirilen çocuklarımız daha sonra Havran Kent Müzesini ziyaret ederek geziyi tamamlamış oldu. Ziyaretin gerçekleşmesinde paydaşlarımızdan olan İlçe Jandarma komutanlığına emniyetimizi sağladığı için Balıkesir Büyükşehir ve Burhaniye Belediyesine Ulaşım destekleri için teşekkür ediyorum. Havran Belediyesi ise iaşe ihtiyaçlarımızı karşıladığı için, Havran Gençlik Spor İlçe müdürlüğüne de misafirperverliği için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.