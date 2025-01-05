Burhaniye ilçesinde, lise öğrencisi Ilgın Duman’ın hayvan sevgisi takdir topladı. Çirkin zeytin adını verdiği yavruyu üşümesin diye montunun içinde getiren Duman, aşısını yaptırırken, hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Otobüsü Cumhuriyet Meydanında konuşlanırken, çok sayıda sokak hayvanına hizmet verdi. Çok sayıda insan kedi ve kepeğine aşı ve tedavi yaptırırken. Ilgın Duman adlı genç kız da Çirkin Zeytin adını verdiği köpek yavrusuna kuduz aşısı yaptırdı. Köpek yavrusunu koynunda getiren genç kız ilgi odağı oldu. Hayvanları çok sevdiğini anlatan Ilgın Duman, “ Köpeğimin aşı zamanı geldi. Getirdim buraya aşı yaptıracağım. Üşümesin diye de böyle getirdim. Birde kedim var. Onun adı da Benzamin. Ben köpeğimi ve kedimi çok seviyorum. Herkesin de hayvanları sevmesini istiyorum” dedi.