Burhaniyeli emekli öğretmen Murat Aydınlıgil, merkezi Aydın’da bulunan Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu’nda görev alması ilçede memnunlukla karşılandı. İki güreş devesi sahibi olan Aydınlıgil, ilk güreşin 11 Aralık ta Pelitköy’de yapılacağını söyledi.

Burhaniyeli emekli öğretmen Murat Aydınlıgil, merkezi Aydın’da bulunan Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu’nda görev alması ilçede memnunlukla karşılandı. İki güreş devesi sahibi olan Aydınlıgil, ilk güreşin 11 Aralık ta Pelitköy’de yapılacağını söyledi.

Yapılan seçimlerde Mehmet Sümer ve Akın Pazarlıoğlu’nun listesi yarışırken, federasyon başkanlığını Mehmet Sümer kazandı. Sümer’in listesinde yer alan Murat Aydınlıgil’de federasyon yönetiminde görev aldı. Federasyona 60 derneğin üye olduğunu anlatan 2 çocuk babası 75 yaşındaki eğitimci Murat Aydınlıgil, “Güreş sezonu yaklaştı. Develerimize 20 Kasım da havut giydireceğiz. Bu arada sezonun ilk deve güreşi de 11 Aralık ta Pelitköy Mahallemizde yapılacak. Devamında da her hafta sonu Ege ve Marmara’nın değişik yerlerinde güreşler olacak. İlçemizde 50 dolayında güreş devesi bulunmaktadır. Bütün meraklıları bu heyecana ortak olmak için güreşlerimize bekliyoruz” dedi.