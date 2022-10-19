Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadına başlanırken, hırsızlığın önlenmesi için de kurumlar seferber oldu. Valiliğin genelgesi doğrultusunda peş peşe toplantılar yapılırken, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çiftçi Malları Koruma Kurumu ve Denetim Komisyonları tarafından takip ve denetimler artırıldı.

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadına başlanırken, hırsızlığın önlenmesi için de kurumlar seferber oldu. Valiliğin genelgesi doğrultusunda peş peşe toplantılar yapılırken, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çiftçi Malları Koruma Kurumu ve Denetim Komisyonları tarafından takip ve denetimler artırıldı.

Edremit Körfezinde zeytin hasadına başlanırken, Balıkesir Valiliğinin genelgesi doğrultusunda zeytin hırsızlığının önlenmesi için ilgili kurumlar seferber oldu. İlçe çapında yapılan denetimlere katılan Kaymakam İlyas Memiş, denetimlerin sezon sonuna kadar aralıksız devam edeceğini söyledi. Kaymakam İlyas Memiş, “Zeytin hasat sezonunda zeytin hırsızlığına karşı üreticilerimizin huzuru ve güvenliği için İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çiftçi Malları Koruma Kurumu ve Denetim Komisyonları tarafından takip ve denetimler artırıldı. İlçemizde halkımızın en önemli gelir kapısı olan yaklaşık 2 milyon 100 bin zeytin ağacıyla büyük bir potansiyele sahip olan ilçemizde denetimler artırıldı. Valiliği’nin genelgesi doğrultusunda üreticilerimizin mağdur olmaması için tüm kurumlarımız ve ekiplerimiz hem arazide hem de zeytin alım yerlerinde kontrol ve denetimlerini sürdürüyor” dedi.