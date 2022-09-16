Burhaniye Belediyesi Ferit Çakıroğlu Sağlık Merkezi ihalesi yapıldı. Geçtiğimiz aylarda Nur Çakıroğlu Albak ile yeni yapılacak sağlık merkezi için bağış protokolünü imzalayan Burhaniye

Burhaniye Belediyesi Ferit Çakıroğlu Sağlık Merkezi ihalesi yapıldı. Geçtiğimiz aylarda Nur Çakıroğlu Albak ile yeni yapılacak sağlık merkezi için bağış protokolünü imzalayan Burhaniye

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, sağlık merkezinin yapım ihalesini de gerçekleştirdi. Burhaniye’de sağlık alanında devrim niteliğinde projelere imza atan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ilçeye yeni bir sağlık merkezi kazandırmak için son aşama olan ihale sürecini de bitirdi. İhalesi tamamlanan sağlık merkezi itiraz süresi sonunda yapılmaya başlanacak. Koca Cami yanında eski belediye binasının olduğu arsaya yapılacak olan sağlık merkezi toplamda 736 m2 kapalı alana sahip olacak. Yapılan protokol gereği adı “Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Ferit Çakıroğlu Sağlık Merkezi” olacak olan merkezde ücretsiz olarak reçete ve muayene hizmeti verilecek. Eski garaj ’da bulunan tabiplik binasının da yeni yapılacak sağlık binasına taşınacağı merkezde, ayrıca 2 adet doktor, psikolog, sosyolog, laboratuvar, fizyoterapist, diyetisyen ile birlikte Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli hizmet verecek.