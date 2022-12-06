Burhaniye ilçesinde, son günlerde düşen yağmurlar çiftçileri sevindirirken, koyun keçi çobanlarının yüzünü de güldürdü. Çoban Taner Buyraz, yağmurla birlikte çıkan otların hayvanların beslenmesinde önemli rolü olduğunu söyledi.

Burhaniye ilçesinde, son günlerde düşen yağmurlar çiftçileri sevindirirken, koyun keçi çobanlarının yüzünü de güldürdü. Çoban Taner Buyraz, yağmurla birlikte çıkan otların hayvanların beslenmesinde önemli rolü olduğunu söyledi.

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadı devam ederken, son günlerde düşen yağışlar çiftçilerin yanı sıra çobanları da sevindirdi. Artan yem fiyatları hayvan üreticilerini zorda bırakırken, yağmurlardan sonra çıkan otlarda çobanları sevindirdi. Ören Mahallesinde boş alanlarda koyunlarını otlatan 31 yaşındaki Taner Buyraz, “ Son zamanlarda yem fiyatları çok arttı. Son günlerde düşen yağmurlarla birlikte meralarda az da olsa çimen çıktı. Bu da bizleri sevindirdi. Talep az olduğu için koyun fiyatları da düşük “dedi.