Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen Midi ve Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası, Burhaniye Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. İl dışından ve çevre ilçelerden 14 takım ve yaklaşık 350 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuva, Midi ve Yıldız Kızlar olmak üzere iki ayrı kategoride yapılıyor.

Açılış törenine Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Burhaniye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, Burhaniye Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdür Vekili Seda Taşkent ve çok sayıda sporsever katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Ayten Tuna, Aslan Alparslan ve Turnuva Tertip Komite Sorumlusu Mehmet Kamil İren konuşmalar yaparak sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Turnuva, 30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 18.00’de düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.

Turnuvaya katılan takımlar:

Ateş Spor Kulübü

Ayvalıkgücü Belediyespor

Ayvalık Voleybol

Balıkesir Büyükşehir Belediye Edremitspor

Balıkesir EKA Voleybol

Burhaniyegücü

Burhaniye Ören Spor

Çengelköy Voleybol

Güre Spor

Havran Belediyesi

Haznedar Doruk Spor Kulübü

Kuzey Ege Gelişim Spor Kulübü

Osmangazi Belediyespor