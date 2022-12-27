Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğrencileri “BUBFA Rehber Bardakları” projesini hayata geçirdi. Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) 3. Sınıf Finans ve Bankacılık Birinci Öğretim öğrencilerinden Ecem Sarı, Semih Kaymaz, Derya Yücedağ, Gökhan Kıran, Ezgi Karagül, Evin Karabulut, Aysel Çetin ve Aslınur Atasever "İçtikçe Bilgilenelim, Bilgilendikçe Öğrenelim" sloganı ile turistik yerler hakkında toplumu bilgilendirmek amacıyla bir proje başlattılar.

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğrencileri “BUBFA Rehber Bardakları” projesini hayata geçirdi. Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) 3. Sınıf Finans ve Bankacılık Birinci Öğretim öğrencilerinden Ecem Sarı, Semih Kaymaz, Derya Yücedağ, Gökhan Kıran, Ezgi Karagül, Evin Karabulut, Aysel Çetin ve Aslınur Atasever "İçtikçe Bilgilenelim, Bilgilendikçe Öğrenelim" sloganı ile turistik yerler hakkında toplumu bilgilendirmek amacıyla bir proje başlattılar.

Takım Çalışması dersi dahilinde Prof. Dr Mehmet Oğuzhan İlban öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, bu bardaklar sayesinde gidilecek turistik yerler hakkında daha kolay bilgi sahibi olunabileceğini anlatmak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini belirttiler. Başarılı öğrencileri kutlayan BUBFA Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, " BUBFA ailesi olarak bu yıl da takım çalışması dersi dahilinde projelerimize devam ediyoruz. Yıllardır sürdürdüğümüz projelerimize bu yıl da yaklaşık 20 yeni proje ile bölgemize katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu projelerimizden bir tanesi de “İçtikçe Bilgilenelim, Bilgilendikçe Öğrenelim” sloganı ile hareket ettiğimiz, öğrencilerimizin Balıkesir’in çeşitli turistik yerleri hakkında toplumun bilgi sahibi olması amacıyla yürüttükleri Rehber Bardaklar projesidir. Birçok projede olduğu gibi bu projelerle de Balıkesir Üniversitesi BUBFA şehrine, bölgesine hizmet eden, katkı sağlayan faydalı olmaya çabalayan okul olarak da çalışmalarına devam edecektir" dedi.