Burhaniye ilçesinde, bu güne kadar çok sayıda projeye imza atan Uygulamalı Bilimler Fakültesi ( BUBFA )Öğrencileri “BUBFA sokakta” projesini hayata geçirdi. Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) 3. Sınıf Uluslararası Ticaret birinci öğretim öğrencileri, hazırladıkları proje gereğince sokakta hurda ve çöp topladı.

Burhaniye ilçesinde, bu güne kadar çok sayıda projeye imza atan Uygulamalı Bilimler Fakültesi ( BUBFA )Öğrencileri “BUBFA sokakta” projesini hayata geçirdi. Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) 3. Sınıf Uluslararası Ticaret birinci öğretim öğrencileri, hazırladıkları proje gereğince sokakta hurda ve çöp topladı.

BUBFA Uluslararası Ticaret 3.Sınıf öğrencilerinden Gökçe Özbek, Zeliha Ayar, Deniz Aker, Baran Tuğtağ, Tarık Alagöz, Mert Çetintürk, Çağatay Demirbaş ve Ufuk Gürkan’ın “Farklı hayatlar, aynı insanlar” sloganı ile projelerini hayata geçirdikleri proje ilgi gördü. Projenin yararlı olduğunu anlatan takım sözcüsü Gökçe Özbek, “ Bu projedeki amacımız çöp veya hurda toplayan insanlar için farkındalık oluşturmaktı. Bunun için takım arkadaşlarımızla bu ailelerle çöp ve hurda toplayıp, evlerine ziyarete gittik ve hayatını çöp ve hurda toplayarak kazandıkları ile idame ettiren insanların yargılandığı hayatların ne kadar zor olduğunu gördük ve bunları insanlara aktarmak istedik. Önceliğimiz bu aileler olmak üzere yardıma muhtaç ailelere sponsorlarımız sayesinde yardım kolileri vermekti. Bizim için çok özel bir projeydi.” dedi. Projede görev alan öğrencileri kutlayan BUBFA Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, “BUBFA ailesi olarak yıllardır sürdürdüğümüz projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. “ Farklı hayatlar, aynı insanlar” sloganı ile hareket ettiğimiz bu projemizde çöp veya hurda toplayan insanlar hakkında farkındalık oluşturmayı amaçladık. Hepimiz aynıyız ve insanları meslekleri ile yargılamadan farklılıklarımızla sevmenin, kabul etmenin ne kadar değerli olduğunu fark ettiğimiz bir proje. Toplumda bu bilinci oluşturmak için başlattığımız projemiz sonucunda aldığımız geri dönüşlerle istediğimiz amaca bir nebzede olsa ulaşmanın mutluluğunu duyuyoruz. Bu farkındalığı oluşturmak adına projenin gerçekleştirilmesinde çaba gösteren tüm öğrencilerimi ve sponsorlarımızı kutluyorum” dedi.