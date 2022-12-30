Burhaniye ilçesinde, fırıncı Mesut Gözaydın’ın başlattığı ucuz ekmek kampanyası devam ederken, işyeri müşterilerle doldu taştı. 20 gün önce başlatılan kampanyanın devam ettiğini anlatan Gözaydın, ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Burhaniye ilçesinde, fırıncı Mesut Gözaydın’ın başlattığı ucuz ekmek kampanyası devam ederken, işyeri müşterilerle doldu taştı. 20 gün önce başlatılan kampanyanın devam ettiğini anlatan Gözaydın, ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Burhaniyeli fırın işletmecisi Mesut Gözaydın, 4 ekmeği 10 liradan satışa sundu. Ekşi maya köy ekmeğini 10, yufkayı da 2,5 liraya düşüren Gözaydın, kampanya yoğun ilgi gördü. Ekmeği her zaman ucuz satmaya gayret gösterdiğini anlatan Mesut Gözaydın, “Yeni işyerimizin açılışı nedeniyle başlattığımız kampanya devam ediyor. Şu anda 4 ekmeği 10 liradan, ekşi maya ev ekmeğini 10 liradan, 4 yaprak yufkayı da 10 liradan satıyoruz. Kampanyamız büyük ilgi gördü” dedi.