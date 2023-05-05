Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, parklarda ve yeşil alanlardaki tırpan ve temizlik çalışmalarını koordineli şekilde sürdürüyor. Bahar aylarında her yıl yapılan otların tırpan ile kesilmesi işlemi bu yıl da Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce kurulan tırpan ekibiyle başladı. Yapılan program ile en kısa sürede, ilçe genelinde çalışmaların tamamlanması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Burhaniye genelinde süren bakım çalışmaları çerçevesinde Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yağışlı havalarla birlikte uzayan yabani otlarla mücadele ediyor. Yaklaşan yaz mevsimi ile beraber ilçenin çehresini değiştiren yabani ot temizliği çalışmalarına hız veren ekipler; şehir merkezindeki mahallelerde çalışmalarını tamamladı. Kırsal ve sahil mahallelerindeki çalışmaların da en kısa zamanda başlayacağı açıklandı.