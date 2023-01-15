Burhaniye ilçesinde, Kocacami de başlatılan çevre düzenlemesi devam ederken, yenilenen şadırvan da hizmete girdi. Şadırvanın hizmete girmesi cami cemaatini sevindirdi.

Burhaniye ilçesinde, Kocacami de başlatılan çevre düzenlemesi devam ederken, yenilenen şadırvan da hizmete girdi. Şadırvanın hizmete girmesi cami cemaatini sevindirdi.

Burhaniye’de Muhyiddini Rumi tarafından yaptırılan Kocacamide belediyenin başlattığı çevre düzenlemesi devam ederken, yenilenen şadırvan da hizmete girdi. Yaklaşık 4 aydır devam eden çevre düzenlemesi çalışmaları nedeniyle sıkıntı çeken cemaat şadırvanın hizmete girmesi ile rahatladı. Şadırvanın hizmete girmesine sevindiklerini anlatan Ramazan Kaplan, “Çevre düzenlemesi uzunca bir zamandır devam ediyor. İnsanlar abdest almakta zorlu çekiyordu. Şadırvanın hizmete girmesine sevindik. Çalışmalar tamamlanınca güzel olacak” dedi. Ercan Şahin de, şadırvanın hizmete girmesine sevindiklerini söyledi.