Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar dahilinde, vatandaşların ortak kullanım alanı olan parklar ve yürüyüş yolları, daha yeşil ve altyapısı daha güçlü hale gelmeye devam ediyor.

Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar dahilinde, vatandaşların ortak kullanım alanı olan parklar ve yürüyüş yolları, daha yeşil ve altyapısı daha güçlü hale gelmeye devam ediyor.

Öğretmenler Mahallesinde 3 bin 714 m2 alanda kurulu olan Talip Apaydın Çamlığında çalışmalarını yürüten ekipler; yaklaşık 2 bin m2 alanda çim tadilat ve düzenleme çalışmaları ile çamlık içerisinde bulunan ağaçların budama çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar dahilinde ayrıca parklardaki çocuk oyun grupları, oturma grupları, ahşap park malzemeleri ve spor aletlerinin temizlik ve onarım tamiratlarını yapan ekipler, bir yandan eski ve yıpranmış durumdaki malzemeleri yenileri ile değiştiriliyor.